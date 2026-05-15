Agfa-Gevaert NV Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Agfa-Gevaert NV Un hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Agfa-Gevaert NV Un -0,270 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 276,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 254,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at