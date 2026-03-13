Agfa-Gevaert NV Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agfa-Gevaert NV Un präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Agfa-Gevaert NV Un im vergangenen Quartal 356,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Agfa-Gevaert NV Un 346,7 Millionen USD umsetzen können.

Agfa-Gevaert NV Un vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,040 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,43 Prozent auf 1,23 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,278 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,27 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at