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28.08.2026 06:31:29
Agfa-Gevaert NV Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Agfa-Gevaert NV Un präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Agfa-Gevaert NV Un ein Ergebnis je Aktie von 0,430 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 318,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 319,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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