Agfa-Gevaert verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Agfa-Gevaert lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Agfa-Gevaert vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 236,0 Millionen EUR – eine Minderung von 2,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 242,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at