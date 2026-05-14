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14.05.2026 06:31:29
Agfa-Gevaert verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Agfa-Gevaert lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Agfa-Gevaert vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 EUR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 236,0 Millionen EUR – eine Minderung von 2,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 242,0 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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