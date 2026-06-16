UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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16.06.2026 11:18:08
"Aggressives Vorgehen" : Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab
Im Ringen um die Zukunft der Commerzbank stellt sich die Bundesregierung klar gegen eine feindliche Übernahme durch Unicredit. Die Methoden der Mailänder seien mehr als fragwürdig. Im Raum steht der Vorwurf der Marktmanipulation.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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