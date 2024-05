AGI Infra gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AGI Infra veröffentlichte am 29.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

AGI Infra hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,64 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,90 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 798,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 663,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 42,64 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 39,38 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,92 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,40 Milliarden INR in den Büchern standen.

