AGI Infra vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AGI Infra hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AGI Infra 1,29 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AGI Infra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 881,2 Millionen INR im Vergleich zu 832,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,76 INR, nach 5,46 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AGI Infra in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,53 Milliarden INR im Vergleich zu 3,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at