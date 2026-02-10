AGI Infra: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AGI Infra ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AGI Infra die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 2,14 INR. Im letzten Jahr hatte AGI Infra einen Gewinn von 1,56 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 875,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 914,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at