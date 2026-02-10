|
10.02.2026 06:31:29
AGI Infra: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AGI Infra ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AGI Infra die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 2,14 INR. Im letzten Jahr hatte AGI Infra einen Gewinn von 1,56 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 875,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 914,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.