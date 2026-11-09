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09.11.2026 06:31:29
AGI Infra: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AGI Infra hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,80 INR je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,00 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 853,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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