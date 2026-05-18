Agile Media Network: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Agile Media Network präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Agile Media Network hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,520 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 170,9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at