Agile Media Network präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agile Media Network hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,42 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1,570 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 181,9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 111,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at