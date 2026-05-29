Agilent Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Agilent Technologies hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at