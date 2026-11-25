Agilent Technologies hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Agilent Technologies 1,53 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Agilent Technologies im vergangenen Quartal 2,04 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Agilent Technologies 1,86 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Agilent Technologies ein EPS von 4,57 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Agilent Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,55 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at