Agilent Technologies legte Quartalsergebnis vor

Agilent Technologies hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Agilent Technologies 1,88 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at