Agilent Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agilent Technologies hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Agilent Technologies 1,11 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agilent Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,80 Milliarden USD im Vergleich zu 1,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at