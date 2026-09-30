BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.09.2026 15:00:00
Agilität, Effizienz, KI-basierte Innovationen: BMW Group stellt Weichen für mehr Profitabilität und Resilienz
+++ Fokussiertes Produktportfolio für höhere Rentabilität +++ Gezielter Ausbau renditestarker Segmente +++ Stärkere Regionalisierung von Modellangebot und Produktion +++ Optimierung und Weiterentwicklung der gesamten Wertschöpfungskette +++ KI-basierte Innovationen für systematisch erhöhte Entwicklungsgeschwindigkeit +++ Effizienz und schnellere Entscheidungswege durch 20 Prozent schlankere Managementstrukturen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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