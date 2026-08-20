Agility gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Agility hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 KWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,110 KWD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Agility mit einem Umsatz von insgesamt 35,6 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at