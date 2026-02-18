Agility Global gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Agility Global gab am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agility Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,22 Milliarden AED im Vergleich zu 4,38 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,004 USD sowie einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,090 AED gegenüber 0,050 AED im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Agility Global in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,63 Milliarden AED im Vergleich zu 16,55 Milliarden AED im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,012 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,12 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at