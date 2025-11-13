|
13.11.2025 06:31:28
Agility Global legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Agility Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 AED je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,81 Milliarden AED – ein Plus von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agility Global 4,51 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,004 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,36 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
