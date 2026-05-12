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12.05.2026 06:31:29
Agility Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Agility Global hat am 09.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde mit 0,01 AED ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 AED, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,18 Milliarden AED – ein Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agility Global 4,20 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,002 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,26 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
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