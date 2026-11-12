Agility Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Agility Global ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agility Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 AED je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 5,86 Milliarden AED gegenüber 4,81 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at