Agility stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,62 Prozent auf 35,8 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,7 Millionen KWD gelegen.

Redaktion finanzen.at