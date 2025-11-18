Agility zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Agility hat am 16.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agility in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 90,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,7 Millionen KWD im Vergleich zu 411,0 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at