agilon health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

agilon health hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte agilon health -0,290 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,44 Milliarden USD – eine Minderung von 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at