agilon health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

agilon health gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat agilon health in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden USD im Vergleich zu 1,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at