agilon health vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

agilon health ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat agilon health die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,52 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at