Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
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05.11.2026 17:15:02
Agilysys: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal 2027 second-quarter earnings call, held on Oct. 26, 2026, Agilysys (NASDAQ:AGYS) announced that it raised full-year guidance driven by accelerating subscription revenue growth and record sales levels. The hospitality software provider is expanding its multi-product sales, winning large property management system replacements, and embedding artificial intelligence tools across its cloud platform.
Three things management said stand out.
Subscription revenue rose 32.6% year over year as properties adopted broader suites of software. Customers purchasing property management system (PMS) software bought an average of 9.3 products per deal, demonstrating how product depth expands annual recurring revenue without high customer acquisition costs.
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