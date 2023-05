Agilysys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Agilysys ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agilysys die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,260 USD. Im Vorjahresviertel hatte Agilysys 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Agilysys mit einem Umsatz von insgesamt 52,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,62 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,970 USD, nach 0,820 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 198,07 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 162,64 Millionen USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,930 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 197,20 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at