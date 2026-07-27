Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
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28.07.2026 01:06:46
Agilysys Inc Announces Increase In Q1 Income
(RTTNews) - Agilysys Inc (AGYS) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $8.992 million, or $0.32 per share. This compares with $4.890 million, or $0.17 per share, last year.
Excluding items, Agilysys Inc reported adjusted earnings of $13.995 million or $0.49 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.3% to $87.677 million from $76.675 million last year.
Agilysys Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.992 Mln. vs. $4.890 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.17 last year. -Revenue: $87.677 Mln vs. $76.675 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 368 M To $ 372 M
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