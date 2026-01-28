|
28.01.2026 06:31:29
Agilysys öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Agilysys hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Agilysys 0,140 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Agilysys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 69,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!