Agilysys öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agilysys hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Agilysys 0,140 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Agilysys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 69,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at