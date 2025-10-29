Agilysys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Agilysys gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 79,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Agilysys einen Umsatz von 68,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at