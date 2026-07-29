Agilysys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agilysys präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Agilysys mit einem Umsatz von insgesamt 87,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at