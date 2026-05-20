Agilysys verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Agilysys hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Agilysys 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,0 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 1,37 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Agilysys 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,85 Prozent auf 319,31 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 275,62 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at