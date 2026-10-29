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29.10.2026 06:31:29
Agilysys zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Agilysys äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Agilysys 93,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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