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22.04.2026 11:00:07
Aging in Place: How Technology Might Help You Grow Old at Home
The budding field is turning dreams into reality for older adults who are eager to age in place, filling caregiving gaps and easing minds as America ages rapidly.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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