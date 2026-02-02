Agio Paper Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Agio Paper Industries hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at