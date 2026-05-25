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25.05.2026 06:31:29
Agio Paper Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Agio Paper Industries gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,24 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -11,190 INR. Im Vorjahr waren -0,980 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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