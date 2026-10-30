Agios Gets New FDA Goal Date For Mitapivat In Sickle Cell Disease

(RTTNews) - Agios Pharmaceuticals (AGIO) has received a new FDA PDUFA goal date of February 1, 2027, for its mitapivat supplemental application in sickle cell disease.

The review was extended by three months after the FDA classified the company's response to a request for additional safety information about a potential Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) as a major amendment.

Agios submitted approximately nine months of updated safety data, reporting no cases of hepatocellular injury with a pattern and severity similar to those observed in thalassemia trials.

The company said it is launch-ready and continuing labeling discussions with the FDA.

Currently, AGIO is trading at $31.26, down 15.97%