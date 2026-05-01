Agios Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Agios Pharmaceuticals veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,550 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 137,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at