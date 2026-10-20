AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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20.10.2026 23:15:02
AGNC Investment: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, AGNC Investment (NASDAQ:AGNC) reported a comprehensive loss of $1.28 per common share. Tangible net book value (total assets minus liabilities and intangibles) declined because Agency mortgage-backed securities (government-backed residential mortgage pools) underperformed interest rate hedges during the quarter. For long-term investors, wider yield spreads create a higher expected return profile on newly deployed capital.
Three takeaways from the call explain how the business is positioning for the future.
AGNC Investment issued $992 million of common stock through its at-the-market offering program (an equity mechanism that sells new shares directly into open markets at prevailing prices) after joining the S&P MidCap 400 index. Management used the equity demand to expand its asset portfolio by $2.5 billion while keeping leverage at 7.9 times tangible net book value.
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