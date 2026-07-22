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22.07.2026 06:31:29
AGNC Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
AGNC Investment präsentierte am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,48 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 413,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AGNC Investment einen Umsatz von 289,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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