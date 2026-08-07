AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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07.08.2026 18:05:00
AGNC Investment Could Turn $1,000 Into Decades of Monthly Passive Income
AGNC (NASDAQ: AGNC), one of the world's largest mortgage real estate investment trusts (mREITs), pays a massive forward dividend yield of 13.6%. Should investors put $1,000 into this stock to generate decades of monthly passive income, or does it come with some hidden risks?AGNC purchases mortgages and mortgage-backed securities (MBS), collects interest from those investments, and pays out at least 90% of its taxable income as dividends to maintain a lower tax rate. It allocates 89% of its $97.2 billion portfolio to Agency MBS assets (backed by Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae) to protect itself from another housing market crash.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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