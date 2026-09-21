AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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21.09.2026 15:05:01
AGNC Investment Is Joining the S&P MidCap 400 Index. Here's What That Means for Its 14%+ Yield.
AGNC Investment (NASDAQ:AGNC) joined the S&P MidCap 400 Index before the market opened on Sept. 21 as part of its quarterly rebalancing. That's an important milestone for the real estate investment trust (REIT). It has grown large enough to be a constituent in a key benchmark for mid-sized companies. As a result, it also gains a spot in the S&P Composite 1500, S&P 900, and the S&P 1000 indexes.
Here's what index inclusion means for the mortgage REIT and its high-yielding dividend (14.6% current yield).
Image source: The Motley Fool.
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