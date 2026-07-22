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22.07.2026 17:00:00
AGNC Investment Just Notched Its 75th Straight Monthly Dividend and Currently Yields 13%+. Here's What Q2 Earnings Revealed.
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) has become a remarkably consistent dividend stock. The real estate investment trust (REIT) recently hit a milestone of 75 consecutive months of paying the same dividend rate ($0.12 per share). That's impressive, considering all the volatility in the mortgage and interest rate markets over the past few years. Here's a look at the mortgage REIT's recent second-quarter financial results and what they reveal about the future of its more than 13%-yielding monthly dividend.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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