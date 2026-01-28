|
28.01.2026 06:31:29
AGNC Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AGNC Investment hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,83 USD. Im letzten Jahr hatte AGNC Investment einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,04 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,47 USD. Im letzten Jahr hatte AGNC Investment einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 60,79 Prozent auf 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte AGNC Investment 4,88 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!