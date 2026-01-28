AGNC Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AGNC Investment hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,83 USD. Im letzten Jahr hatte AGNC Investment einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,04 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,47 USD. Im letzten Jahr hatte AGNC Investment einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 60,79 Prozent auf 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte AGNC Investment 4,88 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at