AGNC Investment legte Quartalsergebnis vor

AGNC Investment hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

AGNC Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,720 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,48 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 475,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 779,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at