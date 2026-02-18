AGNC Investment b Aktie
AGNC Investment Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead
AGNC Investment's (NASDAQ: AGNC) dividend yield has been above 10% for most of its existence. That, however, doesn't mean it is a reliable dividend stock. In fact, it has been exactly the opposite, given the volatility of the dividend over time and the long downward trend in the dividend over the past decade or so.If you are attracted to AGNC Investment's huge 12.6% yield, thinking that you have found a reliable passive income stock, you'll likely be better off with Realty Income (NYSE: O) and its more modest 4.9% yield. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
