Ares Capital CorpShs Aktie

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WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

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10.05.2026 14:15:00

AGNC Investment vs. Ares Capital: Which Ultra-High-Yield Financial Stock Is the Better Long-Term Buy?

As a dividend investor, I know how hard it is to resist a double-digit yield. Indeed, AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) and its 13% yield are very attractive. However, Ares Capital (NASDAQ: ARCC) and its still-impressive 10% yield are probably a better choice for more aggressive income-focused investors. Here's what you need to know if you are comparing these two ultra-high-yield stocks today.Since holding its initial public offering, AGNC Investment's total return is basically right in line with that of the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) over the same span. Given that AGNC is a real estate investment trust (REIT), that is actually a pretty impressive feat. And the huge yield is a key part of the total return equation. There's just one problem for dividend investors: total return assumes dividends are reinvested.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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