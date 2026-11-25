Main Street Capital Aktie
WKN DE: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044
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25.11.2026 16:25:02
AGNC Yields About 18%, and Main Street Capital about 6%. Only 1 of Them Covered Its Dividend With Room to Spare.
Normally, the higher a stock's yield, the more risk you are taking on as a dividend investor. This is why reaching for yield can lead to buying dividend traps, or companies that end up cutting their dividends. AGNC Investment (NASDAQ:AGNC) has a massive 18% dividend yield, but investors may want to tread carefully. Main Street Capital (NYSE:MAIN) has a still-attractive yield of 5.8% (more on this below) and ample leeway against adversity. Even conservative income investors may want to look at it. Here's the big difference between these two high-yield stocks.
In the third quarter of 2026, Main Street Capital reported distributable net investment income of $0.96 per share. The business development company's regular dividend totaled just under $0.80. The regular dividend payout ratio was roughly 85%.
Image source: Getty Images.
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