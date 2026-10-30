Agnico-Eagle Mines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Agnico-Eagle Mines hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,89 CAD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Agnico-Eagle Mines mit einem Umsatz von insgesamt 5,02 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 19,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at